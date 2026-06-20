Риттер: США прикрывали целями безопасности свои исследования в биолабораториях Экс-разведчик США Риттер рассказал, как США использовали биолаборатории

Москва20 июн Вести.Соединенные Штаты использовали тему "защиты и безопасности" для того, чтобы заниматься исследованиями в биолабораториях. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.

В беседе с ТАСС он отметил, что механизмы, используемые для "защиты", могут быть также применены при нападении.

Некоторые документы подтверждают, что определенные исследования, проведенные в лабораториях, на самом деле не были сделаны в целях защиты или безопасности. сказал Риттер

По его словам, у Вашингтона есть привычка, оправдывать все "целями защиты и безопасности".

Накануне академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко подчеркнул, что лаборатории США на Украине ведут деятельность, направленную на осложнение эпидемиологической обстановки в РФ.