Москва20 июнВести.Соединенные Штаты использовали тему "защиты и безопасности" для того, чтобы заниматься исследованиями в биолабораториях. Таким мнением поделился бывший американский разведчик Скотт Риттер.
В беседе с ТАСС он отметил, что механизмы, используемые для "защиты", могут быть также применены при нападении.
Некоторые документы подтверждают, что определенные исследования, проведенные в лабораториях, на самом деле не были сделаны в целях защиты или безопасности.сказал Риттер
По его словам, у Вашингтона есть привычка, оправдывать все "целями защиты и безопасности".
Накануне академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко подчеркнул, что лаборатории США на Украине ведут деятельность, направленную на осложнение эпидемиологической обстановки в РФ.