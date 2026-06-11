МИД: евротройка в своем заявлении выдвигает неприемлемые для РФ условия МИД РФ: евротройка выдвигает априори неприемлемые условия для урегулирования

Москва11 июн Вести.Лидеры Франции, Германии и Британии своим заявлением об урегулировании украинского конфликта делают вид, что призывают к миру, а на деле выдвигают неприемлемые условия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ о очередных "мирных" инициативах Запада.

Захарова указала, что в заявлении лидеров евротройки нет ничего нового – такие же тезисы Запад пытался продвигать в 2022-2024 годах, пытаясь поддержать тупиковые формулы главы киевского режима Владимира Зеленского.

Западные лидеры призывают к миру, продолжая увеличивать поставки дальнобойных вооружений для Киева и усиливать милитаризацию Украины и Европы, подчеркнула дипломат. Лидеры этих стран (Франции, Германии и Великобритании – Прим. ред) своим заявлением делают вид, что призывают к миру, а на деле они выдвигают априори неприемлемые условия, увеличивая производство дальнобойных вооружений для Киева, и в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы заявила Захарова

Таким образом, подчеркнула она, Европа проводит курс, направленный на недопущение создания условий для мирных переговоров.

Ранее лидеры Великобритании, Франции и ФРГ выступили за участие Европы в переговорах по урегулированию украинского конфликта и перечислили условия для мира.