Суд обязал ИП в Приамурье выплатить компенсацию за удар током мальчика в ТЦ

Москва27 мая Вести.По решению суда предприниматель, виновный в ударе электротоком мальчика в детском клубе торгового центра Амурской области, выплатит компенсацию морального вреда, сообщается в MAX-канале пресс-службы судов региона.

Установлено, что в январе 2026 года пятилетний мальчик играл в детском клубе торгового центра в Белогорске. Возле интерактивной доски он наступил на провод с поврежденной изоляцией. После этого в больнице у него диагностировали электротравму и ожог стопы первой степени.

Суд взыскал с ИП в пользу несовершеннолетнего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей отмечается в сообщении

В иске требования выдвигались взыскать с ответчика 200 тысяч рублей.