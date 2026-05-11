Москва11 мая Вести.Маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" не помешает ремонту самолетов и не приведет к подорожанию авиабилетов, сообщается в Telegram-канале Ростеха.

Информация о том, что маркировка радиоэлектроники системой "Честный знак" может помешать ремонту авиапарка российских компаний и привести к удорожанию пассажирских перелетов, не соответствует действительности сказано в сообщении

В госкорпорации добавили, что правила маркировки техники, которые установлены постановлением правительства, не распространяются на товары, имеющие привязку к авиакомпонентам, так как их заранее исключили из перечня.

Ранее глава ГК "Ростех" Сергей Чемезов рассказал, как система "Честный знак" повлияла на серый рынок товаров.