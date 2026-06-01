Москва1 июн Вести.Система постоплаты парковки дает человеку возможность без спешки разобраться с системой платежей. Таким мнением с ИС "Вести" поделился автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев.

Постоплата парковки выглядит довольно логичной, потому что я как бы приехал, … потом мне приходит письмо счастья, о том, что с такого-то, по такое-то у вас автомобиль был запаркован, ... оплатите парковку. Плюс ко всему есть еще одна довольно любопытная история, связанная с тем, что в некоторых местах штраф за парковку ниже, чем оплата парковки, начиная с определенных временных промежутков. Может быть, и для того, чтобы от таких вот историй избавиться, тоже используется такой подход