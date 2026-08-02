Синхронисты из РФ рассказали о своей программе "От любви до ненависти"

Российские синхронисты рассказали о своей программе на чемпионате Европы Синхронисты из РФ рассказали о своей программе "От любви до ненависти"

Москва2 авг Вести.Российские синхронисты выступили на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже с программой "От любви до ненависти". Об этом номере рассказали ИС "Вести" бронзовые призеры соревнований Алина Румянцева и Захар Трофимов.

Программа передает эмоции и взаимоотношения двух противоположных полов. Насколько тонко нам надо их передать, чтобы зритель прочувствовал все негативные эмоции, все безупречные точки любви. Я надеюсь, что у нас получилось это передать. Мы очень старались … Спасибо большое болельщикам, для нас очень важна поддержка. И спасибо большое тренерам за веру в нас. Мы очень рады, что всем понравилось наше выступление сказала Румянцева

Трофимов добавил, что остался доволен выступлением.

Ранее серебряные призеры чемпионата Европы по синхронному плаванию Елизавета Минаева и Майя Дорошко рассказали, что не чувствовали негативного отношения к ним во время соревнований.