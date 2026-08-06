"Урок для команды": Ромашина объяснила ситуацию с заявками на ЧЕ-2026 Ромашина: синхронисты извлекут уроки из ситуации с заявками на ЧЕ-2026

Москва6 авг Вести.Ситуация вокруг сборной России по синхронному плаванию, связанная с ошибками при заполнении заявочных карточек на ЧЕ-2026 по водным видам спорта, не стала поводом для обвинений внутри команды. Напротив, в коллективе сохраняется конструктивная атмосфера. Об этом заявила ИС "Вести" главный тренер сборной РФ по синхронному плаванию, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

Синхронисты Захар Трофимов и Алина Румянцева представили страну в дисциплине "смешанный дуэт". Судейская коллегия не засчитала им баллы, полученные за исполнение сложных акробатических элементов по техпричинам. Так, указала главный тренер, неправильно оформленные документы стали "досадным" обстоятельством.

Наверное, это все нам [команде] дается для того, чтобы мы сделали выводы, учились на своих ошибках. Что касается опять-таки микс-дуэта, мужского соло, тут стоит отметить, что в этих программах мы побеждали. Благодаря постановкам Ганы Максимовой (старший тренер сборной России по синхронному плаванию, тренер-постановщик микст-дуэта сборной России — многократных чемпионов мира и Европы - прим.ред.), благодаря совместному тандему со спортсменами и с тренером [сборной РФ] Ольгой Михайленковой. Нужно искать и минусы, и плюсы, все понятно. Конечно же, выводы будут. Не хочется никого обвинять, мы все-таки одна команда, один коллектив, мы друг друга поддерживаем. Это будет уроком абсолютно для всех сказала Ромашина

Высказывания о возможном заимствовании гибридного элемента у испанских спортсменов ранее вызвали реакцию у болельщиков. Ситуацию вокруг российской команды на ЧЕ-2026 следует оценивать "с другой стороны", добавила главный тренер.