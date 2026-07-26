Москва26 июлВести.Женская сборная России по водному поло уступила команде Австралии в матче за третье место Кубка мира. Игра завершилась со счетом 9:12.
Россиянки прошли в финальную часть Кубка мира после победы во втором дивизионе турнира. Всего за трофей по олимпийской системе борются восемь сильнейших сборных.
По итогам Кубка мира российская команда не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года, это право получили три лучшие сборные.
На чемпионат мира, помимо команды из Австралии, также отобрались сборные США и Испании.