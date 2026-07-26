Ватерполистки сборной РФ проиграли команде Австралии в матче Кубка мира

Ватерполистки сборной РФ проиграли в матче за третье место Кубка мира Ватерполистки сборной РФ проиграли команде Австралии в матче Кубка мира

Москва26 июл Вести.Женская сборная России по водному поло уступила команде Австралии в матче за третье место Кубка мира. Игра завершилась со счетом 9:12.

Россиянки прошли в финальную часть Кубка мира после победы во втором дивизионе турнира. Всего за трофей по олимпийской системе борются восемь сильнейших сборных.

По итогам Кубка мира российская команда не смогла отобраться на чемпионат мира 2027 года, это право получили три лучшие сборные.

На чемпионат мира, помимо команды из Австралии, также отобрались сборные США и Испании.