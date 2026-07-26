Женская сборная России по водному поло заработала $35 тыс. на Кубке мира

Ватерполистки сборной России получили $35 тыс. за четвертое место на КМ Женская сборная России по водному поло заработала $35 тыс. на Кубке мира

Москва26 июл Вести.Женская сборная России по водному поло заработала 35 тысяч долларов по итогам своего выступления в финальной стадии Кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России.

Ранее российские ватерполистки заняли четвёртое место на турнире, уступив в матче за бронзовые награды сборной Австралии со счётом 9:12.

Право сыграть в финальной стадии престижных международных соревнований сборная России заслужила благодаря победе во втором дивизионе Кубка мира. Финальный этап турнира, в котором приняли участие восемь сильнейших национальных команд, проходил по олимпийской системе в формате плей-офф.