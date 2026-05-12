Кабмин определил премии медалистам зимних Игр в Милане и Кортине Дегтярев: российские чемпионы зимней Олимпиады получат по 5 млн рублей за золото

Москва12 мая Вести.Кабинет министров России определил суммы денежных премий для медалистов XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр, которые пройдут в Милане и Кортина-д'Ампеццо, а также для их наставников и членов тренерских штабов сборных. Соответствующее постановление завизировал глава правительства Михаил Мишустин, сообщил в своем Telegram-канале министр спорта РФ, президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Согласно утвержденным нормативам, за золото спортсмену полагается 5 млн рублей, за второе место — 3 млн рублей, за третье — 2 млн рублей. Премия начисляется за каждую завоеванную медаль. Аналогичные суммы предусмотрены и для тренеров, непосредственно работавших с атлетами. Для сотрудников штабов сборных также сформирован отдельный фонд, однако размер индивидуальной выплаты будет рассчитываться исходя из общего числа медалей, добытых командой.

Дегтярев также отметил, что Олимпийский комитет России совместно с частными спонсорами приготовили подарки для всех российских атлетов — как для призеров, так и для участников Олимпиады и Паралимпиады.

На Играх в Италии ски-альпинист Никита Филиппов завоевал серебряную награду в спринте. На Паралимпиаде российская команда взяла 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые медали, оказавшись в тройке сильнейших сборных.