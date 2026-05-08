Москва8 маяВести.Профессионализм, проявленный авиадиспетчерами Ростова-на-Дону во время ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), позволил избежать трагедий при организации гражданских полетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.
Глава российского государства назвал удары по Ростовской области, в том числе региональному центру организации воздушного движения, безусловным актом терроризма украинских боевиков.
Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеровсказал Путин
Ранее Минтранс России сообщал, что из-за попадания беспилотника (БПЛА) в здание филиала "Аэронавигации Юга России" была приостановлена работа 13 аэропортов.