Путин отметил профессионализм диспетчеров Ростова-на-Дону во время ударов ВСУ

Москва8 мая Вести.Профессионализм, проявленный авиадиспетчерами Ростова-на-Дону во время ударов вооруженных сил Украины (ВСУ), позволил избежать трагедий при организации гражданских полетов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности России.

Глава российского государства назвал удары по Ростовской области, в том числе региональному центру организации воздушного движения, безусловным актом терроризма украинских боевиков.

Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров сказал Путин

Ранее Минтранс России сообщал, что из-за попадания беспилотника (БПЛА) в здание филиала "Аэронавигации Юга России" была приостановлена работа 13 аэропортов.