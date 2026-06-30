Женщина погибла после падения обломков БПЛА на дом в Тверской области

Обломки БПЛА рухнули на дом в Тверской области, погибла женщина Женщина погибла после падения обломков БПЛА на дом в Тверской области

Москва30 июн Вести.В Тверской области обломки украинского БПЛА рухнули на частный дом в Кимрском муниципальном округе, после там начался пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.

В Кимрском муниципальном округе в результате отражения атаки вражеского беспилотника его обломки попали в жилой дачный дом. В результате возникшего пожара погибла 61-летняя женщина, которая в этот момент находилась в доме написал глава региона в мессенджере MAX

Он добавил, что власти окажут семье погибшей всю необходимую помощь.