Москва30 июнВести.В Тверской области обломки украинского БПЛА рухнули на частный дом в Кимрском муниципальном округе, после там начался пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.
В Кимрском муниципальном округе в результате отражения атаки вражеского беспилотника его обломки попали в жилой дачный дом. В результате возникшего пожара погибла 61-летняя женщина, которая в этот момент находилась в доменаписал глава региона в мессенджере MAX
Он добавил, что власти окажут семье погибшей всю необходимую помощь.