Путин: кризис на Украине начался с попыток присоединения страны к ЕС Путин напомнил, что кризис на Украине начался с попыток присоединения к ЕС

Москва29 мая Вести.Кризис на Украине начался с попыток страны присоединиться к Евросоюзу (ЕС), заявил президент России Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Казахстан.

Глава государства отметил, что властям Армении необходимо все как следует взвесить и просчитать в случае выбора пути к евроинтеграции.

Я уже упоминал об этом. Кризис на Украине начался когда-то с попыток страны присоединиться к ЕС. Мы же не были против сказал Путин журналистам

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Армении потребуется референдум, если ее стремление в Евросоюз начнет мешать нынешней евразийской интеграции.