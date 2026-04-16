Ивановского экс-главу района осудили за премии себе и езду на служебном авто Экс-глава района Ивановской области осужден за премии самому себе

Москва16 апр Вести.Бывшего главу Пестяковского муниципального района Ивановской области признали виновным по двум уголовным статьям за начисление премий самому себе и использование служебного автомобиля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что в 2022 и 2023 годах фигурант незаконно издал распоряжение о выплате себе вознаграждения на общую сумму более чем 117 тысяч рублей. Также с 2022 года по 2024 год он использовал служебную машину в своих целях. Топливо автомобиля покупалось за счет бюджетных средств. Ущерб составил более 83 тысяч рублей.

Экс-глава вину не признал. Его судили по статьям о присвоении имущества, вверенного виновному и превышении должностных полномочий.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 450 тысяч рублей отмечается в сообщении

Также был взыскан причиненный ущерб.