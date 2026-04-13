В официальном магазине "Евровидения" можно купить флаги России и Белоруссии

Москва13 апр Вести.В официальном интернет-магазине "Евровидения" доступны к предзаказу флаги России и Белоруссии, убедился корреспондент ИС "Вести".

Специализированный магазин Eurovision Flag Store предлагает покупателям продукцию в двух вариантах исполнения: небольшой ручной флажок и крупный флаг стандартного размера. В перечне стран, доступных для заказа по обеим позициям, фигурируют Россия и Белоруссия.

В описании товара указано, что огнестойкость продукции отвечает австрийским и общеевропейским нормам безопасности.

Конкурс песни "Евровидение" в 2026 году пройдет в Вене. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал – 16 мая.