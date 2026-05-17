Москва17 маяВести.Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за день 1 054 украинских дрона в зоне спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
В материале сказано, что средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб, снаряд HIMARS, крылатую ракету "Фламинго", ракету "Нептун-МД".
И 1054 беспилотных летательных аппарата самолетного типаговорится в сводке
Также ведомство сообщило, в частности, что силы Черноморского флота уничтожили за сутки шесть безэкипажных катеров ВСУ.