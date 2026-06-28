Путин сообщил о хороших темпах продвижения российских войск к Славянску

Владимир Путин: российские военные хорошими темпами двигаются к Славянску Путин сообщил о хороших темпах продвижения российских войск к Славянску

Москва28 июн Вести.Российские войска хорошими темпами продвигаются к занятому Вооруженными силами Украины (ВСУ) городу Славянск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Третья армия "Южной" группировки войск хорошим темпом двигается к городу Славянск. Зашла населенный пункт Николаевка. До самого Славянска остается примерно 8-9 км сказал Путин

Славянск в 2014 году был одним из первых городов, в котором ополченцы ДНР вступили в бои против боевиков ВСУ.