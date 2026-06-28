Москва28 июнВести.ВС РФ осталось порядка 10,5 километра до города Сумы. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он напомнил, что цель для российских войск на сумском и волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль границ.
Небольшой город, но все-таки, по-моему, свыше 30 000 зданий. До города Сумы осталось где-то 10,5 кмрассказал Путин
Он добавил, что политических планов в отношении этого населенного пункта, а также самого региона у России нет.
Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпамизаключил президент