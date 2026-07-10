СМИ: NASA заставило астронавтов молчать об инопланетянах на Луне, пугая тюрьмой Daily Mail: NASA заставило астронавтов молчать об "инопланетянах на Луне"

Москва10 июл Вести.Бывшая сотрудница компании-подрядчика американского космического агентства NASA Донна Хейр заявила, что астронавтам под страхом тюрьмы запрещали говорить об "инопланетном присутствии" на Луне, пишет Daily Mail со ссылкой на интервью Хейр, скончавшейся в 2021 году.

С 1967 по 1981 год женщина работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford — Philco Ford Aerospace, которое выполняло работы для NASA. У нее был сверхсекретный допуск безопасности. Женщина познакомилась с медиком NASA, который находился на карантине и работал с астронавтами после их возвращения с Луны.

Американка заявила, что, по словам медика, почти каждый астронавт утверждал, что видел на поверхности спутника инопланетные аппараты.

Он сказал, что многие из них рассказывали о своем опыте и о том, как видели, как за ними следовали эти аппараты. Я думаю, что на Луне их было три, когда они высадились цитирует издание слова Хейр

Уточняется, что всем этим людям было приказано молчать в интересах национальной безопасности.

Они также якобы подписали документы, в которых обещали не делать никаких заявлений под страхом тюремного заключения говорится в статье

Ранее глава NASA Джаред Айзекман заявил, что Вашингтон и Пекин начали космическую гонку за первенство в высадке на Луну. Китай наметил высадку тайконавтов на Луну на 2029 год, а США хотят осуществить проект возвращения астронавтов на спутник Земли к концу 2028 года.

США в конце 1960-х - начале 1970-х годов совершили несколько пилотируемых миссий с высадкой на Луну. Первым человеком на Луне стал Нил Армстронг в 1969 году, последним на данный момент — Юджин Сернан, покинувший Луну 14 декабря 1972 года.