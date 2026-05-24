Москва24 маяВести.После террористического удара ВСУ по колледжу в ЛНР 60 человек получили ранения, двое детей остаются в больницах региона. Об этом уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила в своем канале на платформе MAX
Шестьдесят человек получили ранения различной степени тяжести, среди них - взрослые, которые помогали пострадавшим. Двое детей остаются в медицинских организациях региона. Молимся за скорейшее выздоровлениенаписала Львова-Белова
Ранее сообщалось, что число погибших в результате удара ВСУ по зданию общежития колледжа в Старобельске ЛНР возросло до 21.