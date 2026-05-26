Студент луганского вуза ранен при подрыве на неизвестном предмете в ЛНР

Москва26 мая Вести.Студент луганского вуза пострадал, подорвавшись на неизвестном предмете на берегу реки Северский Донец. Об этом пишет управление МВД России по ЛНР в MAX.

В результате взрыва неизвестного предмета на берегу реки Северский Донец студент одного из луганских вузов получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения кистей рук и ссадины говорится в сообщении

К месту взрыва сразу подъехали полицейские, а сам 19-летний пострадавший отправился в больницу. Там ему оказали необходимую помощь.