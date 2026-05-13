Москва13 маяВести.В правительстве ЛНР рассказали, что медики оценивают состояние подорвавшегося на мине 13-летнего ребенка как стабильно тяжелое.
По словам министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, при необходимости он будет отправлен для лечения в Москву.
Мальчик находится под круглосуточным наблюдением, ночью его подключают к ИВЛ, чтобы дать организму отдохнуть после пережитого стресса, отметила она.
После стабилизации состояния ребенка, в случае необходимости, его готовы забрать в Москву на лечениеговорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале
Луганские медики уже провели телемедицинскую консультацию со специалистами из федеральной клиники. Сейчас мальчик в сознании.
Ранее сообщалось, что 12 мая на берегу реки Северский Донец в результате детонации мины он потерял стопу левой ноги.