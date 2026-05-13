Подорвавшийся на мине в ЛНР 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии

Москва13 мая Вести.В правительстве ЛНР рассказали, что медики оценивают состояние подорвавшегося на мине 13-летнего ребенка как стабильно тяжелое.

По словам министра здравоохранения региона Наталии Пащенко, при необходимости он будет отправлен для лечения в Москву.

Мальчик находится под круглосуточным наблюдением, ночью его подключают к ИВЛ, чтобы дать организму отдохнуть после пережитого стресса, отметила она.

После стабилизации состояния ребенка, в случае необходимости, его готовы забрать в Москву на лечение говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале

Луганские медики уже провели телемедицинскую консультацию со специалистами из федеральной клиники. Сейчас мальчик в сознании.

Ранее сообщалось, что 12 мая на берегу реки Северский Донец в результате детонации мины он потерял стопу левой ноги.