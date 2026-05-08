Раненого подростка из Запорожья перевезли в Москву, он в тяжелом состоянии Из Запорожья в Москву перевезли подростка в тяжелом состоянии после ранения

Москва8 мая Вести.В Москву из Запорожской области был транспортирован 15-летний подросток, который находится в тяжелом состоянии после ранения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

Уточняется, что он находится на самостоятельном дыхании.

Ранее сообщалось о ранении троих детей в селе Великая Знаменка Запорожской области. Это произошло после атаки украинского дрона.

У подростка диагностирована тяжелая минно-взрывная травма.