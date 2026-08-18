Львова-Белова раскрыла, кто стоит за информационными кампаниями против нее Львова-Белова: после ордера МУС семьи с Украины испугались моего образа

Москва18 авг Вести.Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" рассказала, что информационные кампании против нее заказывают Украина и Запад, из-за этого украинские семьи боятся обращаться к ней за помощью.

Конечно, Запад и Украина. Потому что когда ты демонизируешь человека, таким образом ты связываешь ему руки по конкретной помощи. отметила Львова-Белова

В 2023 году Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Львовой-Беловой.

И ведь на что МУС повлиял? На то, что родители с Украины стали бояться обращаться. Потому что тот образ, который был создан, ну даже я бы тоже испугалась, да, если она там ест детей, как это было написано в разных статьях, ну, конечно, я к ней не буду обращаться. Поэтому это ухудшило, собственно, положение семей, которые могли бы помощь получить, но в силу тех обстоятельств, которые были, побоялись или там сильно затянули с обращением заявила детский омбудсмен

Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Львова-Белова также рассказала, как проходит ее рабочий день.