Два жителя Татарстана пострадали при атаке БПЛА ВСУ на частный дом

Дрон ВСУ ударил по частному дому в Татарстане, пострадали два мирных жителя Два жителя Татарстана пострадали при атаке БПЛА ВСУ на частный дом

Москва8 июл Вести.Украинский дрон нанес удар по частному дому в Тукаевском районе Татарстана, что привело к ранению двух мирных жителей. Об этом сообщает правительство республики в соцсети "ВКонтакте".

В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадали говорится в сообщении

Отмечается, что к месту происшествия быстро прибыла бригада медиков, они оказали пострадавшим первую помощь. Их жизни ничего не угрожает.

Также в среду, 8 июля, украинские БПЛА атаковали отдельные предприятия Нижнекамска. Есть повреждения, на некоторых участках пострадали люди. Они получили травмы легкой степени, медики уже оказали им помощь.