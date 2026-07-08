Москва8 июлВести.Украинский дрон нанес удар по частному дому в Тукаевском районе Татарстана, что привело к ранению двух мирных жителей. Об этом сообщает правительство республики в соцсети "ВКонтакте".
В Тукаевском районе атаке подвергся частный жилой дом. Два человека пострадалиговорится в сообщении
Отмечается, что к месту происшествия быстро прибыла бригада медиков, они оказали пострадавшим первую помощь. Их жизни ничего не угрожает.
Также в среду, 8 июля, украинские БПЛА атаковали отдельные предприятия Нижнекамска. Есть повреждения, на некоторых участках пострадали люди. Они получили травмы легкой степени, медики уже оказали им помощь.