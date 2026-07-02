Песков: Путин регулярно проводит встречи с главой Генштаба по Украине

Путин и глава Генштаба Герасимов встречаются почти ежедневно Песков: Путин регулярно проводит встречи с главой Генштаба по Украине

Москва2 июл Вести.Встречи президента России Владимира Путина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым по Украине проходят практически ежедневно, но, как правило, не освещаются СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

Регулярно, тоже практически на ежедневной основе встречи проходят, но они обычно не освещаются телевидением сказал Песков журналистам

Утром в четверг, 2 июля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов представил доклад президенту РФ Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара по Украине.