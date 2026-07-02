Москва2 июлВести.Встречи президента России Владимира Путина с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым по Украине проходят практически ежедневно, но, как правило, не освещаются СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Регулярно, тоже практически на ежедневной основе встречи проходят, но они обычно не освещаются телевидениемсказал Песков журналистам
Утром в четверг, 2 июля, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов представил доклад президенту РФ Владимиру Путину о результатах массированного ответного удара по Украине.