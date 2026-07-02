Песков: Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара по Киеву

Герасимов проинформировал Путина о результатах массированного удара по Киеву Песков: Герасимов доложил Путину о результатах массированного удара по Киеву

Москва2 июл Вести.Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах массированного удара по Киеву. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что доклад был озвучен утром 2 июля.

Утром сегодня во время ежедневного доклада верховному главнокомандующему начальник Генштаба Герасимов также доложил о результатах массированного ответного удара ВС РФ по Киеву, другим населенным пунктам пояснил Песков

Пресс-секретарь пояснил, что Герасимов и Путин беседовали по телефону. Отдельно Песков подчеркнул, что удары наносились только по военным целям или объектам инфраструктуры, которые использует ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили о нанесении массированного удара по территории Украины. Были поражены объекты топливно-энергетического комплекса, а также заводы по производству дронов, крылатых ракет и другого вооружения. Удары были нанесены в ответ на террористические атаки киевского режима.