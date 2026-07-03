Герасимов: за июнь поражены 34 предприятия ВПК и 5 объектов ТЭК на Украине

РФ в июне поразила 34 предприятия ВПК, 10 аэродромов и 5 объектов ТЭК на Украине Герасимов: за июнь поражены 34 предприятия ВПК и 5 объектов ТЭК на Украине

Москва3 июл Вести.Российская армия в течение июня поразила 34 украинских военных предприятия, 10 аэродромов и 5 объектов ТЭК, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов российскому президенту Владимиру Путину.

3 июля Путин и Герасимов посетили вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.

В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия военно-промышленного комплекса... Также поражены 10 аэродромов, на которых базировалась ударная авиация противника, и 5 объектов топливно-энергетического комплекса Украина доложил Герасимов

Начальник Генштаба напомнил, что среди пораженных российскими военными предприятий ВПК Украины были производства крылатых ракет "Фламинго", БПЛА большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств РЭБ.