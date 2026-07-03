Москва3 июлВести.Российская армия в течение июня поразила 34 украинских военных предприятия, 10 аэродромов и 5 объектов ТЭК, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов российскому президенту Владимиру Путину.
3 июля Путин и Герасимов посетили вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск.
В июне осуществлено пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины, в том числе 34 предприятия военно-промышленного комплекса... Также поражены 10 аэродромов, на которых базировалась ударная авиация противника, и 5 объектов топливно-энергетического комплекса Украинадоложил Герасимов
Начальник Генштаба напомнил, что среди пораженных российскими военными предприятий ВПК Украины были производства крылатых ракет "Фламинго", БПЛА большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств РЭБ.