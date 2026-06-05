Губернатор Оренбургской области взял на контроль ЧП с упавшим лифтом Администрация Оренбурга проверит исправность упавшего в жилом доме лифта

Москва5 июн Вести.Власти Оренбурга проверят, насколько был исправен упавший в жилом доме лифт с людьми, также будет проверено все лифтовое хозяйство. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Он отметил, что взял ситуацию с происшествием на личный контроль.

Администрация города проведет свое расследование, как такое могло произойти, какая у него предельно допустимая нагрузка и насколько исправен он был в момент инцидента написал глава региона

Он добавил, что дал поручение вице-губернатору Александру Полухину начать внеплановую проверку лифтового имущества. План-график проверок будет разработан 8 июня.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту падения днем 5 июня кабины лифта в 16-этажном жилом доме на улице Березка. В результате происшествия пострадали несколько человек.