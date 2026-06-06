Главе СК доложат по делу о травмировании людей при падении лифта в Оренбурге

Бастрыкину доложат о ходе расследования ЧП с лифтом в Оренбурге Главе СК доложат по делу о травмировании людей при падении лифта в Оренбурге

Москва6 июн Вести.Председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела о травмировании людей при падении пассажирского лифта в жилом доме Оренбурга. Об этом сообщил СК РФ в MAX.

По материалам следствия, лифтовая кабина упала днем 5 июня в одном из многоквартирных домов города.

В результате происшествия несколько граждан получили телесные повреждения говорится в сообщении

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.