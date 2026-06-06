Москва6 июнВести.Председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела о травмировании людей при падении пассажирского лифта в жилом доме Оренбурга. Об этом сообщил СК РФ в MAX.
По материалам следствия, лифтовая кабина упала днем 5 июня в одном из многоквартирных домов города.
В результате происшествия несколько граждан получили телесные поврежденияговорится в сообщении
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Руководителю СУ СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману поручено доложить о ходе расследования дела и установленных обстоятельствах.