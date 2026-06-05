Москва5 июнВести.В Оренбурге возбуждено уголовное дело после падения кабины лифта с людьми, несколько человек получили травмы, сообщили в СУ СКР по региону.
По факту падения пассажирского лифта в многоквартирном жилом доме возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)сказано в сообщении
Инцидент произошел 5 июня в 16-этажном жилом доме на улице Березка. В результате происшествия несколько человек получили телесные повреждения.
В рамках расследования будут установлены лица, ответственные за содержание лифтового оборудования.
В свою очередь прокуратура региона организовала проверку после произошедшего.