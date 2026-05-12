В Кондинском районе ХМАО нашли автомобиль с тремя сгоревшими рыбаками

Москва12 мая Вести.Обгоревшие останки трех мужчин найдены в автомобиле в Кондинском районе Ханты-Мансийского округа. По факту гибели возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Югры в мессенджере MAX.

8 мая 2026 года поступило сообщение о том, что при тушении лесного пожара, произошедшего в 5 км от поселка Ягодный Кондинского района, у реки обнаружен сгоревший автомобиль, из которого спасателями извлечены тела трех жителей Урая и Кондинского района говорится в сообщении ведомства

По версии следствия мужчины приехали на рыбалку и использовали автомобиль для ночлега. Причиной пожара могло стать неосторожное использование газовой горелки внутри машины.

По уголовному делу проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.