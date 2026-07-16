Мужчина утонул в реке Ахтуба в Астраханской области В Астраханской области утонул 46-летний рыбак из другого региона

Москва16 июл Вести.В Астраханской области утонул 46-летний житель Ивановской области, который приехал на реку Ахтуба на рыбалку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в селе Золотузха Ахтубинского района.

46-летний житель Ивановской области приехал на рыбалку вместе с товарищами. Во время отдыха мужчины решили искупаться. По словам очевидцев, мужчина отплыл далеко от берега, после чего скрылся под водой говорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что рыбак утонул в месте, которое не оборудовано для купания.

Детали и все обстоятельства случившегося выясняются, работают правоохранители.