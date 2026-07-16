Москва16 июлВести.В Астраханской области утонул 46-летний житель Ивановской области, который приехал на реку Ахтуба на рыбалку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
Трагедия произошла в селе Золотузха Ахтубинского района.
46-летний житель Ивановской области приехал на рыбалку вместе с товарищами. Во время отдыха мужчины решили искупаться. По словам очевидцев, мужчина отплыл далеко от берега, после чего скрылся под водойговорится в сообщении ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что рыбак утонул в месте, которое не оборудовано для купания.
Детали и все обстоятельства случившегося выясняются, работают правоохранители.