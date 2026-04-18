Москва18 апр Вести.Муж погибшей в Екатеринбурге в результате аварии по вине лихача на Lexus женщины обратился к главе СК Александру Бастрыкину. Он опасается, что вероятный виновник аварии сможет избежать ответственности. Об этом Кирилл Жидких рассказал в интервью ИС "Вести".

Он направил обращение председателю Следственного комитета РФ с просьбой забрать уголовное дело в региональное управление СКР. По словам Кирилла Жидких, лихач вел себя в суде нагло и странно. По их мнению, он пытался выдать себя за человека с психическими отклонениями, чтобы уйти от наказания.

Все видели в интернете, в СМИ, что водитель, который был на Lexus.. .какие-то родители у него там и, чтобы этого не случилось, мы решили сделать это обращение, чтобы он [Бастрыкин] взял под свой контроль. Вдруг, что-то пойдет не так уверен Жидких

Похороны Анны Жидких прошли 16 апреля в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погибла водитель одного из автомобилей.

Инцидент произошел после того, как 24-летний водитель Lexus врезался в ехавшую перед ним Toyota. Первый автомобиль выбросило на встречную полосу, где в него врезался BMW. За рулем машины немецкого производства находилась женщина и 1,5-годовалый ребенок. Она после госпитализации скончалась от полученных травм, ребенок в коме.