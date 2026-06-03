Водителю фуры и бизнесмену предъявили обвинение после ДТП с погибшими на Урале

На Урале водителю фуры предъявили обвинение по делу о ДТП с четырьмя погибшими Водителю фуры и бизнесмену предъявили обвинение после ДТП с погибшими на Урале

Москва3 июн Вести.В Свердловской области водителю фуры и директору коммерческой организации предъявлено обвинение в рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП, в результате которого погибли трое взрослых и подросток.

Так, 38-летнему водителю вменяют нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Кроме того, директору компании, которой принадлежит грузовой автомобиль предъявлено обвинение по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью допустил к управлению транспортным средством, не прошедшим технический осмотр, водителя, который не был официально трудоустроен и с которым не был заключён договор на оказание услуг по перевозке грузов говорится в сообщении

ДТП произошло днем 31 мая на подъезде к городу Нижние Серги. По данным СК, предварительно, грузовой автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. Возможной причиной выезда стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.

В результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, а также собака.

Суд 2 июня отправил водителя большегруза под домашний арест.