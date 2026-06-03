На Урале суд не стал отправлять в СИЗО владельца фуры по делу о ДТП с погибшими На Урале владельца фуры отправили под домашний арест из-за ДТП с 4 погибшими

Москва3 июн Вести.Нижнесергинский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест владельца большегруза Volvo по делу о ДТП, в котором погибли четыре человека, в том числе подросток. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Отмечается, что следствие настаивало на аресте фигуранта.

Судья избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 1 августа 2026 года. В удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемого под стражу отказано сказано в сообщении

По данным следствия, директор ООО "Автомобилист" допустил к эксплуатации грузовой автомобиль Volvo, не прошедший обязательный техосмотр. Кроме того, для перевозки щебня был привлечен водитель без официального трудоустройства и без заключения какого-либо договора.

Ранее бизнесмену и водителю большегруза были предъявлены обвинения.

ДТП произошло днем 31 мая на подъезде к городу Нижние Серги. По данным СК, предварительно, грузовой автомобиль Volvo выехал на встречную полосу и столкнулся с Land Rover. Возможной причиной выезда стал хлопок покрышки его переднего левого колеса. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе несовершеннолетний, а также собака.

Суд 2 июня отправил водителя большегруза под домашний арест.