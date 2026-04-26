Москва26 апрВести.В Краснодарском крае третьи сутки продолжаются поиски пропавшей 11-летней Анны Цюпрак, которая 24 апреля ушла из дома в Темрюкском районе на прогулку и не вернулась. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".
Установлено, что после школы девочка находилась дома, а около 16.00 мск сказала близким, что пойдет гулять с подругами. Однако домой девочка так и не вернулась, а ее местонахождение остается неизвестным.
К поискам подключилась кинологическая служба МВД. Собака взяла след, который привел к перекрестку и указал направление в сторону леса, после чего след оборвалсяговорится в сообщении
Поиски, в которых принимают участие порядка 120 человек, велись всю ночь. В настоящий момент пройдено более 270 километров по предполагаемым маршрутам, ведется патрулирование территории. Основной акцент сделан на сборе и анализе записей с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, добавили в отряде.