Поиски пропавшей на Кубани 11-летней школьницы ведутся третий день На Кубани третий день ищут 11-летнюю школьницу

Москва26 апр Вести.В Краснодарском крае третьи сутки продолжаются поиски пропавшей 11-летней Анны Цюпрак, которая 24 апреля ушла из дома в Темрюкском районе на прогулку и не вернулась. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде "ЛизаАлерт".

Установлено, что после школы девочка находилась дома, а около 16.00 мск сказала близким, что пойдет гулять с подругами. Однако домой девочка так и не вернулась, а ее местонахождение остается неизвестным.

К поискам подключилась кинологическая служба МВД. Собака взяла след, который привел к перекрестку и указал направление в сторону леса, после чего след оборвался говорится в сообщении

Поиски, в которых принимают участие порядка 120 человек, велись всю ночь. В настоящий момент пройдено более 270 километров по предполагаемым маршрутам, ведется патрулирование территории. Основной акцент сделан на сборе и анализе записей с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов, добавили в отряде.