Хозяин собак, покусавших девочку в Севастополе, объяснил, что отвлекся на пиво Полиция установила личность владельца собак, напавших на девочку в Севастополе

Москва14 июн Вести.Сотрудники полиции установили личность владельца двух бойцовых собак, напавших на 6-летнюю девочку в парке на улице Николая Музыки в Севастополе, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX

ЧП случилось днем 12 июня. Девочку с травмами отвезли в детскую больницу.

Владельцем двух немецких боксеров оказался 51-летний местный житель. Он рассказал, что в тот день вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей пострадавшей девочки, и двумя собаками отправился в парк. По его словам, дочь познакомилась с девочкой, та забрала игрушку у его питомцев, из-за этого они и бросились на ребенка.

Мужчина также рассказал, что во время инцидента отвлекся, поскольку пил пиво отмечается в публикации

В отношении любителя животных составлен административный материал по статье КоАП РФ о неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Собранные материалы будут направлены в Главное управление ветеринарии Севастополя для привлечения владельца собак к административной ответственности. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.