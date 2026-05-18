Москва18 маяВести.В подмосковном Чехове из детского сада самовольно ушли двое 5-летних воспитанников. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.
Инцидент произошел днем 18 мая, в понедельник. Отмечается, что дети исчезли во время прогулки.
Возбуждено уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в результате чего двое детей покинули дошкольное учреждениеговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
К поискам мальчиков привлечены представители оперативных и экстренных служб и волонтеры.