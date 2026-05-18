Уголовное дело возбуждено после ухода мальчиков из детского сада в Подмосковье

Москва18 мая Вести.В подмосковном Чехове из детского сада самовольно ушли двое 5-летних воспитанников. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России.

Инцидент произошел днем 18 мая, в понедельник. Отмечается, что дети исчезли во время прогулки.

Возбуждено уголовное дело о халатности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, в результате чего двое детей покинули дошкольное учреждение говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

К поискам мальчиков привлечены представители оперативных и экстренных служб и волонтеры.