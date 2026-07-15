В Магнитогорске 12-летний мальчик утонул в реке, возбуждено дело

В Магнитогорске ребенок утонул в реке, возбуждено дело В Магнитогорске 12-летний мальчик утонул в реке, возбуждено дело

Москва15 июл Вести.В Магнитогорске 12-летний мальчик утонул в реке Урал, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Челябинской области.

Днем 14 июля несовершеннолетний вместе с 14-летним братом купались в реке Урал вблизи снт в Магнитогорске. Младший из братьев отплыл от берега примерно на 8 м, а затем стал тонуть. Тогда старший брат обратился за помощью по телефону 112.

Сегодня (15 июля. — Ред.) … спасатели обнаружили тело погибшего на дне водоема на глубине около 4 метров… Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Законные представители в момент произошедшего находились на работе.

Предварительно, потерпевший воспитывался в полной семье. На профилактических учетах дети не состояли.

Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия произошедшего.