Москва19 июнВести.В Ярославле мужчина погиб на пожаре, который вероятнее всего начался из-за зарядного устройства аккумулятора электровелосипеда. Об этом сообщает СУ СК России по региону.
Трагедия произошла утром 19 июня, в пятницу, на улице Машиностроителей.
В результате пожара погиб 78-летний мужчина… В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается ненадлежащее использование зарядного устройства аккумулятора электровелосипеда, что привело к замыканию и возгоранию электропроводкиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Для заключительных выводов назначена соответствующая экспертиза. По факту организована проверка.