Мужчина погиб на пожаре в Ярославле, начавшемся из-за зарядки электровелосипеда

В Ярославле на пожаре, начавшемся из-за зарядки электровелосипеда, погиб мужчина Мужчина погиб на пожаре в Ярославле, начавшемся из-за зарядки электровелосипеда

Москва19 июн Вести.В Ярославле мужчина погиб на пожаре, который вероятнее всего начался из-за зарядного устройства аккумулятора электровелосипеда. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Трагедия произошла утром 19 июня, в пятницу, на улице Машиностроителей.

В результате пожара погиб 78-летний мужчина… В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается ненадлежащее использование зарядного устройства аккумулятора электровелосипеда, что привело к замыканию и возгоранию электропроводки говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Для заключительных выводов назначена соответствующая экспертиза. По факту организована проверка.