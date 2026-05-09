Подоляк: Умерова не будут увольнять из-за публикации "пленок Миндичка"

Умерова не уволят из-за публикаций "пленок Миндича", заявил Подоляк Подоляк: Умерова не будут увольнять из-за публикации "пленок Миндичка"

Москва9 мая Вести.Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что секретаря СНБО Украины Рустема Умерова не будут увольнять из-за публикаций "пленок Миндича".

Если мы будем принимать фундаментальное решение на основании публикации транскрипций, как вы говорите, ну это немного будет странно для системы управления сказал Подоляк, слова которого приводят украинские СМИ

Он добавил, что Умеров "дал развернутый ответ" на упреки в свой адрес и намерен выяснить подлинность записи.

Как также подчеркнул Подоляк, преждевременная реакция на эту ситуацию до вынесения решения суда "будет рассматриваться как прямое вмешательство в правоохранительный процесс".

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционною бюро Украины опубликовало сделанные в квартире бизнесмена Тимура Миндича аудиозаписи разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы.