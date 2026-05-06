Эксперт Егорченков: авиабомбы от США для ВСУ не изменят ситуацию на фронте

Авиабомбы JDAM не помогут ВСУ поменять ситуацию на поле боя Эксперт Егорченков: авиабомбы от США для ВСУ не изменят ситуацию на фронте

Москва6 мая Вести.Поставка новых авиабомб США на Украину стратегически не изменит ничего на линии фронта. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

Он добавил, что конечными жертвами таких поставок будут украинцы.

Эта поставка ровным счетом ничего не изменит стратегически на линии. Да, действительно, погибнет, к сожалению, с нашей стороны, к радости для них погибнет еще какое-то количество русских. И какое-то количество украинцев погибнет рассказал Егорченков

Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM. Стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов.