Москва6 маяВести.Поставка новых авиабомб США на Украину стратегически не изменит ничего на линии фронта. Такое мнение ИС "Вести" озвучил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.
Он добавил, что конечными жертвами таких поставок будут украинцы.
Эта поставка ровным счетом ничего не изменит стратегически на линии. Да, действительно, погибнет, к сожалению, с нашей стороны, к радости для них погибнет еще какое-то количество русских. И какое-то количество украинцев погибнетрассказал Егорченков
Ранее сообщалось, что Госдеп США одобрил продажу Украине авиабомб JDAM. Стоимость сделки оценивается в 373,6 миллиона долларов.