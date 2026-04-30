Bloomberg: Зеленский назвал снятие санкций с банков РФ условием Москвы для мира

Bloomberg: Зеленский опасается возможного требования РФ снять часть санкций Bloomberg: Зеленский назвал снятие санкций с банков РФ условием Москвы для мира

Москва30 апр Вести.Владимир Зеленский выразил серьезную обеспокоенность тем, что Россия может поставить вопрос о частичном снятии ограничений с отечественных финансовых институтов и промышленных предприятий в качестве обязательного условия для начала переговорного процесса о прекращении огня. Как передает агентство Bloomberg, глава киевского режима опасается, что восстановление полноценной деятельности российских компаний на международной арене станет для Москвы ключевым инструментом давления на западное сообщество.

По словам Зеленского, такой сценарий несет в себе угрозу национальной безопасности Украины. Глава киевского режима настаивает, что Кремль крайне заинтересован в отмене санкционного давления и готов использовать любые мирные инициативы для реализации этой цели.

Ранее Владимир Зеленский призвал РФ к прекращению огня, хотя киевский режим неоднократно нарушал и игнорировал подобные договоренности.