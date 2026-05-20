Каллас подарили наклейку с "балтийской чихуахуа" Euractiv: латвийский депутат Колс вручил Каллас наклейку с "балтийской чихуахуа"

Москва20 мая Вести.Депутат Европарламента от Латвии Рихардс Колс преподнес в качестве подарка главе европейской дипломатии Кае Каллас наклейку с изображением "балтийской чихуахуа" на фоне флагов Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом пишет Euractiv.

Издание отмечает, что страны Прибалтики нередко сравнивают с маленькими собаками из-за их относительно небольших территорий (суммарно их площадь сопоставима с площадью Белоруссии).

Колс… украдкой передал записку… Каллас во время паузы в ходе пленарного заседания. Офис латыша впоследствии объяснил, что это была наклейка с "балтийской чихуахуа" говорится в статье

Колс позже пояснил, что Каллас, которая родилась в Эстонии, сама сталкивалась с подобным сравнением прибалтийских государств, поэтому сможет оценить его шутливый подарок.

Как отреагировала Каллас на этот жест, не уточняется.

Ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер отнес Каллас к числу "политических идиотов" из-за ее слов о России.