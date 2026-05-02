Москва2 мая Вести.Авиакомпания-лоукостер из США Spirit Airlines прекращает свою деятельность после того, как ей не удалось получить финансовую помощь от властей страны, пишет Bloomberg.

Все рейсы авиакомпании отменены, пассажирам рекомендовано не ехать в аэропорт. Служба поддержки клиентов не работает, возврат средств будет обработан автоматически, говорится на сайте авиакомпании.

Бюджетный перевозчик, испытывавший трудности еще с начала пандемии COVID-19, не смог справиться с резким ростом цен на авиационное топливо, вызванным началом войны США с Ираном.

Американское правительство рассматривало возможность предоставления компании 500 млн долларов в обмен на приобретение до 90% акций, однако "ключевые кредиторы отказались от сделки", говорится в публикации.

По состоянию на конец 2025 года в компании работало около 17 тыс. человек, многие из которых останутся без работы, отмечает NBC News.