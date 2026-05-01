Американская авиакомпания Spirit Airlines готовится к закрытию Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний США готовится к закрытию

Москва1 мая Вести.Одна из крупнейших бюджетных авиакомпаний США Spirit Airlines готовится к закрытию. Ей не удалось заручиться поддержкой со стороны держателей облигаций и правительства для обеспечения финансирования, сообщает The Wall Street Journal.

Терпящая убытки бюджетная авиакомпания надеялась получить от правительства финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов, отмечает издание.

По информации Reuters, министр транспорта Шон Даффи заявил, что для рассмотрения этого запроса потребуется вмешательство Конгресса.

У меня нет таких денег — я не могу просто взять их из дивана. Для поиска средств потребуется активное участие правительства и двухпартийные усилия. Это не произойдет по щелчку пальцев сказал Шон Даффи во вторник

Spirit в ее нынешнем формате работает с начала 1990-х, когда она стала одним из пионеров отрасли бюджетных авиаперелетов. В последние годы ей было все труднее конкурировать с крупными обычными авиакомпаниями, запускающими бюджетные тарифы.

Проблемы были у нее и два года назад – в ноябре 2024-го. Тогда рыночная капитализация Spirit, которая оказалась на грани банкротства, дошла до 118 млн долларов против максимума в 6 млрд в 2014 году.

Reuters отмечает, что проблемы этой авиакомпании - одно из непредвиденных последствий войны с Ираном, развязанной Вашингтоном. Резкий рост цен на авиационное топливо примерно вдвое увеличил затраты, сократил рентабельность и поставил более слабые авиакомпании на грань банкротства.