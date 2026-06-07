IATA ожидает банкротства авиакомпаний по всему миру из-за дорогого топлива

IATA: банкротства авиакомпаний продолжатся из-за подорожания топлива IATA ожидает банкротства авиакомпаний по всему миру из-за дорогого топлива

Москва7 июн Вести.Резкое подорожание авиатоплива, вызванное конфликтом на Ближнем Востоке, может привести к банкротству многих авиакомпаний и подстегнет поглощения в отрасли в 2026-2027 годах, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Вилли Уолш в интервью агентству Reuters.

К сожалению, некоторым авиаперевозчикам крайне сложно справиться с высокими ценами на топливо. Поэтому мы ожидаем банкротства ряда авиакомпаний и поглощения более крупными перевозчиками​​​. приводит Reuters слова Уолша

В мае обанкротилась американская бюджетная авиакомпания Spirit Airlines.