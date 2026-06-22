В США решили демонтировать "Аллигаторовый Алькатрас" CBS: "Аллигаторовый Алькатрас" решили демонтировать во Флориде

Москва22 июн Вести.Центр предварительного нахождения депортируемых из США нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием "Аллигаторовый Алькатрас", решили демонтировать. Об этом сообщает телеканал CBS.

Уточняется, что компании, которые власти Флориды наняли для управления "Аллигаторовым Алькатрасом", получили сообщение с требованием начать "полный демонтаж" объекта.

Демонтаж ("Аллигаторового Алькатраса". – Прим. ред.) может занять несколько дней отмечается в публикации

Согласно этой информации, на месте центра будет открыт небольшой аэропорт, который будут использовать для тренировки пилотов.

О возможном закрытии "Аллигаторового Алькатраса" сообщали 13 мая. Уточнялось, что 1400 находящихся в учреждении мигрантов вывезут с территории в ближайшие недели.