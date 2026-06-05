Макрон назвал обращение Зеленского "позитивным сигналом" для переговоров Макрон оценил письмо Зеленского Путину как шаг, создающий условия для диалога

Москва5 июн Вести.Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину лидер Франции Эммануэль Макрон назвал конструктивным и посчитал его признаком возможного возобновления переговорного процесса, сообщает "Интерфакс".

Данное обращение я расцениваю как позитивный сигнал. Важно, что появляется возможность вновь сесть за стол переговоров сказал французский лидер в ходе выступления

По его словам, Париж неизменно выступал за прямой диалог между Москвой и Киевом, и он надеется, что послание Зеленского послужит толчком для продвижения в мирном урегулировании.

4 мая Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.