Москва5 июнВести.Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину лидер Франции Эммануэль Макрон назвал конструктивным и посчитал его признаком возможного возобновления переговорного процесса, сообщает "Интерфакс".

Данное обращение я расцениваю как позитивный сигнал. Важно, что появляется возможность вновь сесть за стол переговоров

сказал французский лидер в ходе выступления

По его словам, Париж неизменно выступал за прямой диалог между Москвой и Киевом, и он надеется, что послание Зеленского послужит толчком для продвижения в мирном урегулировании.

4 мая Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.