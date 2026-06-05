Москва5 июнВести.Письмо главы киевского режима Владимира Зеленского президенту РФ Владимиру Путину лидер Франции Эммануэль Макрон назвал конструктивным и посчитал его признаком возможного возобновления переговорного процесса, сообщает "Интерфакс".
Данное обращение я расцениваю как позитивный сигнал. Важно, что появляется возможность вновь сесть за стол переговоровсказал французский лидер в ходе выступления
По его словам, Париж неизменно выступал за прямой диалог между Москвой и Киевом, и он надеется, что послание Зеленского послужит толчком для продвижения в мирном урегулировании.
4 мая Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямые переговоры.